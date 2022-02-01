每逢過年，大街小巷處處飄散著「粿」氣，是從小到大熟悉的年味。因亞洲南方以稻米為主要農作物，故華人年節應景食品裡，大多以米為材料而延伸發展出多樣周邊產品。像臺灣過年必食年糕，取其諧音有「步步高陞」之寓意；而湯圓則代表「全家美滿團圓」；菜頭粿其實就是蘿蔔糕，依臺語發音則為祈求有個「好彩頭」，表達對來年的美好期望。但你知道該如何選購嗎？保存上的要訣須留意什麼？

●年節應景食品 製作大不同

中華穀類食品工業技術研究所研發組蘇梅英組長表示，「菜頭粿」以在來米粉為原料，是以生米製漿後、壓榨脫水或是利用現成的在來米穀粉混合蘿蔔絲蒸熟成形；「年糕」與「湯圓」則以糯米製成，一樣需經磨製成漿、壓榨脫水或使用糯米穀粉加水揉捏成糰，經熟化處理，其組織狀態因原料米澱粉組成結構不同，相較之下糯米產品口感軟黏而非扎實狀態。

●挑選留意表面 出現這些況恐已腐敗

由於不少人仍習慣上傳統市場購買年貨，食藥署叮嚀，購買糕粿類產品應配合冷藏保存，如在露天開放式場所購入，回到家應立即冷藏並儘快食用完畢。

此外，購買前也應留意表面，如有濕、黏的狀態，可能表示產品已經開始處於腐敗過程，除非是剛蒸出來的正常水氣，否則表面應呈現清爽狀態，不應有水水的感覺，並有米的香氣存在；建議購買包裝完整、標示清楚，且以冷藏販售的產品，以降低食安疑慮。

●保存有撇步 切糕粿刀具應乾淨

關於保存方式，若包裝打開後無法馬上食用完畢，需存放在冷藏0～7℃間；且菜頭粿不適合為了延長保存期而冷凍，因澱粉老化後再復熱會使口感偏乾硬。

另外，切糕粿之刀具也要保持乾淨清潔爽，建議一旦產品有長霉，或表面開始產生濕黏物，即應全部丟棄不再食用。