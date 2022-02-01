軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，雖然由於過去20年反恐戰爭的需求，美軍在腦震盪、創傷性腦損傷（traumatic brain injury）等創傷治療上取得巨大突破，但其牙醫技術卻號稱「還停留在南北戰爭時代」，帶給許多官兵堪比上戰場的驚悚回憶。

「任務與目的」指出，要確定一個人是否曾在美軍服役，只要讓他張開嘴，若看到牙齒上充滿「南北戰爭時代技術」的痕跡，便知道遇見「老同袍」了。雖然並非所有美軍牙醫的技術都這麼差勁，但確實有許多官兵在牙醫診療椅上的經歷令人毛骨悚然，「甚至跟上戰場一樣可怕」。

前美國陸戰隊中尉莫多克（Scott Murdock）表示，他曾在接受美軍牙醫診斷時，被告知有一顆蛀牙「須立即進行治療」，但在補牙期間，他的牙齒卻十分堅硬，讓牙醫甚至一度更換更有力的鑽頭；但莫多克稍後去見另一名牙醫時，後者看完X光片，卻告知他其實「根本沒有蛀牙」，讓莫多克發誓：「我寧願用錘子打斷自己的膝蓋，也不會再去看海軍牙醫。」

另外，「任務與目的」也建議任何有意參軍的美國人，都應在入伍前趕緊讓民間牙醫拔掉自己的智齒。退役下士克拉克（James Clark）在新兵訓練期間被軍醫拔除2顆智齒，結果脖子和下巴腫得「像生吞整顆葡萄柚時被噎住一樣」；前上士甘恩（Kyle Gunn）則在局部麻醉完全未生效下被拔掉智齒，且當天傷口幾乎無法止血。

當然，並非所有人的遭遇都如此悲慘，退役下士提若爾（Daniel Terrill）就在新兵訓練期間拔掉了所有4顆智齒，且在過程中沒有出現任何不適，唯一的麻煩，是牙醫給他的止痛藥全在熄燈後被同袍摸走了。