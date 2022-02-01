陸向烏克蘭航發巨擘馬達西奇（Motor Sich）採購大批引擎打造高教機

隨著俄軍蓄勢攻打烏克蘭，似乎獲得北京力挺，已獲得全球關注。然而，烏克蘭是中方的一帶一路倡議夥伴，要是當地不穩定，可能會損及中國軍武的生產。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）1月31日報導，中方軍武產業很依賴烏克蘭一些最有價值的國防企業。自從蘇聯1991年解體，烏克蘭獨立後，在敏感領域擁有關鍵專業知識的烏克蘭科學家和工程師面對失業，或工資過低的問題，使國防產業被利用和濫用，無論在核子或傳統應用上，都對武器和技術擴散構成嚴重的風險。

事實上，烏克蘭獨立後，約有30%蘇聯國防工業留在境內，其中包括雇用了超過100萬人的750家工廠和140家科技機構。此外，全蘇聯唯一能打造滑躍式短程起飛/攔阻索回收（STOBAR）系統航母的船廠，也在烏克蘭南部。

另一方面，烏克蘭境內的安托諾夫（Antonov）設計局也是蘇聯航太產業很重要的一部分。它曾設計出龐大的4引擎AN-124重型運輸機，還有至今仍是全球最大的6引擎AN-225「夢想（Mriya）」運輸機。而烏克蘭航發巨擘馬達西奇（Motor Sich），還有伊夫琴科-進步設計局（Ivchenko-Progress）也都座落於烏克蘭扎波羅熱（Zaparozhye）。

蘇聯時期，莫斯科有廣大的海外軍售市場，烏克蘭靠蘇聯，不愁沒顧客，但自從它獨立後，便供大於求。直到2014年俄羅斯侵略烏克蘭，占領克里米亞前，基輔之所以能成為全球第8大軍武出口國，主要有兩個原因。一是它主要透過航空，造船和飛彈技術的軍武灰市和黑市，設法穩固在一些亞洲和非洲國家的市場。

烏克蘭製造一些蘇聯時其的防空飛彈，太空衛星和安托諾夫運輸機，並以比俄羅斯更便宜的價格出售。而更重要的，就是如飛機和直升機等，許多俄羅斯系統都需要烏克蘭提供發動機和機翼等零組件。事實上，從2009—2013年間，俄羅斯是繼中國和巴基斯坦之後，第3大的國防產品買家。

波蘭獨立智庫凱西米爾普拉斯基基金會（Casimir Pulaski Foundation）研究員強森（Reuben F. Johnson）說，自從2014年俄羅斯占領烏克蘭的克里米亞後，雙方關係惡化，也就在這時，中國乘虛而入。

眾所周知，蘇聯解體後，俄羅斯軍武市場之所以能挺過來，主要是獲益於中國和印度市場，而烏克蘭則成為俄羅斯子系統和武器的主要供應商。後來中方利用逆向工程，複製了許多這類俄羅斯系統和子系統，據說殲-11就是俄羅斯蘇（Su）-27的複製品。

然而，事實證明，逆向打造雷達和其他零組件挑戰太大。也因此，殲-11上所用的雷達是由烏克蘭製造。例如，殲-11B系列所用的雷達，幾乎都安裝了西烏克蘭革新家設計局（Novator）所造的NIIP N001系列雷達。強森指出，殲-11B所用的多數空對空武器，都是靠烏克蘭賣給西安東方機械廠的工具和機械所製造。