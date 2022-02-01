根據投顧業者統計，台股在農曆春節後10個交易日，僅2020年為下跌，其餘年度均呈現上漲，其中，電器電纜、造紙、電機、生技，以及光電、電子零組件等族群幅名列前茅，且股價相對處於低位階，吸引買盤轉進機率較大，可作為操作紅包行情的參考。

今年台股還有沒有紅包行情？富邦投顧統計，台股在春節後的歷史統計表現亮眼，統計近10年春節前10個交易日，上漲機率約7成，春節後的10個交易日現，僅2020年為下跌，其餘年度均呈現上漲，指數在春節前後期間的平均漲幅達2.6%。

如果以分類指數來看，表現前10大的次產業包括非金融電子類股的電器電纜、造紙、電機、生技，電子類股則以光電、電子零組件等族群排名居前，平均漲幅在4%以上，富邦投顧表示，今年春節前，台股已因內外變數衝擊提前進行修正，春節後紅包行情仍有醞釀再度啟動機會，且由於前述類股股價相對處於低位階，吸引買盤轉進機率較大，投資人可列為紅包行情操作的參考對象。

在美國聯準會(Fed)調整貨幣政策、碳中和及全球產業供應鏈調整等大環境因素下，未來產業展望樂觀族群包括半導體(如晶圓代工、第三代半導體、功率元件、半導體設備等)、綠能商機(如電動車、風電、碳權受惠股等)、科技新應用(如元宇宙、Mini LED、低軌衛星等)、升息受惠股(如金融、租賃股)等，也有機會吸引買盤進駐；富邦證券也提醒，因疫情發展具不確定性，仍有影響股市波動可能性，建議投資人落實風險控管，可透過定期定額扣款方式投資，分散進場，掌握獲利契機。

另外，由於台股歷經連續2年大漲後，目前評價面已處於近年相對較高水位，今年中指數若拉回修正，具抗跌色彩的高殖利率股，可作為投資人布局之方向。富邦證券指出，若要挑選具高殖利率優勢的穩健型投資標的，可考慮2021年獲利優異且配息率穩定的台灣50指數成分股及ETF。根據富邦投顧統計，台灣50成分股中，塑膠、水泥、航運、金控、EMS及半導體等族群高殖利率股，現金殖利率可望超過4%者，ETF則可留意具有高息特色，及近2年殖利率超過4%以上的。

花旗銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞也表示，為抑制通膨，聯準會可望於3月開啟動升息循環，預期為市場增添短期的波動，但考量通膨因素，實質負利率的環境延續，結合企業獲利持續增長，股市預期仍有上漲的動能，從歷史經驗觀察，過去17次Fed首次升息後股市表現平均上漲5.3%，因此，不須過度擔憂升息對股市的影響，適度修正有助於市場長期穩健發展。