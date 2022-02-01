英國首相強生今天對於正式調查報告確認唐寧街首相官邸曾違反防疫規定舉辦派對，在國會道歉，但誓言將力爭續任現職。

在內閣辦公廳高層官員格雷（Sue Gray）領導調查的報告公布後，強生為迴避反對黨再次要求他辭職的呼聲而承諾，將在行政上對首相官邸的運作加以調整。

他說：「我為我們沒有弄清楚的事情道歉，也為處理這件事情的方式道歉。現在我明白了，我會處理它。」

強生強調他在脫歐之後的待辦事項以及在烏克蘭問題上對俄羅斯採取的作法，「我將繼續推展這些工作」。（譯者：張佑之）1110201