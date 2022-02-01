世新大學中文系講師林恕全表示，明年好的方向、運途不會辜負我們的努力，而機會就放在那邊，就看自己能不能把握到。（杜宜諳攝）

保安宮董事長廖武治（中）抽出國運籤。（杜宜諳攝）

保安宮董事長廖武治（見圖）敲響平安鐘聲。（杜宜諳攝）

台北市大龍峒保安宮在入口嚴格實行實名制，而入內民眾也一一量測體溫並消毒手部。（杜宜諳攝）

雖然疫情一度有升溫趨勢，但信徒仍絡繹不絕前來祈福參拜。（杜宜諳攝）

許多民眾前來保安宮為新年祈福。（杜宜諳攝）

台北市大龍峒保安宮每年除夕夜在子時擲筊向保生大帝祈求新年國運籤，可謂新年首日的重頭戲，今年新年歲君（國運）籤為第二十六首「誰言大海無珠寶，只恐於人不為尋，寶不負人人自負，見之不取枉勞心。」負責解籤的世新大學中文系講師林恕全表示，明年好的方向、運途不會辜負我們的努力，而機會就放在那邊，就看自己能不能把握到。

保安宮祈福法會自除夕晚上11點整正式揭開序幕，儀式從象徵平安祈福的108響撞鐘聲開始，接著廟方安排數名法師進行新春誦經，隨後宮廟人員11點45分，依照傳統，在傳統子時向保生大帝擲筊，抽出4支公籤，分別代表新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業），象徵虎年運勢。

今年生理（商業）抽出籤詩為第二十四首「幸有仁人得盡扶，進身何必苦躊躇，欲求名利皆如意，財帛自然應不虛。」林恕全解釋，這個籤還不錯，籤詩顯示台灣要開始結交好朋友，這個好朋友不管是國內或國外的，而這個好朋友會來幫助台灣商業，外面商業做得好，國內的內需也會開始提升。

五穀（農牧）籤詩為第十二首「喜事親臨莫往觀，哀門咫尺不須看，且迯野外三天後，祿馬自然得遂安。」此籤意思是，別人無論豐收或是賠錢都不要管，需要經過一段時間後，自己的錢財、收穫就會慢慢回來。

最後在海冬（漁業）方面的籤詩為第五十八首的「靜心修煉學真仙，蝴蝶飛來豈偶然，不覺狂風吹去後，丹青依舊是前緣。」林恕全指出，可能對於漁業有新的想法、行動，而可能會經過一段冒險，會讓你知道新的作為對於漁業上會否有幫助，但整體來說本錢是不會虧。

而對於疫情，林恕全表示，以歲君的狀態來解釋的話，有很多的機會，不管是疫苗的機會或是防疫的機會，我們要小心的去注意、爭取，就像是可能又有新的疫苗出來，我們要去爭取要去買，或是病毒又有新的變化，我們要隨時謹慎去注意。