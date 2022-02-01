全台知名廟宇陸續抽出今年國運籤；其中，台南北門南鯤鯓代天府即將於今日（2月1日大年初一）上午11時抽出國運籤，並且由南鯤鯓代天府臉書粉專準時直播。

南鯤鯓廟連11年抽國運籤，2015年時抽出「武則天坐天」，後來台灣果然選出首位女總統，因此備受關注。近年國運籤多半為下籤，甚至2019年還「抽無籤」，但對照整體國家運勢，讓不少網友直呼「有夠準」。

去年（2021年）南鯤鯓代天府抽出籤詩為「宋文舉中狀元玉真行路」，內容是「君爾何須問聖跡、自己心中皆有益、於今且看月中旬、凶事脫出化成吉」。廟方不解籤詩，但純就內容看，有人認為是中上籤。不過藏頭詩「君自於凶」或「凶於自君」4字，意外引發網友熱議，但也有人發現藏尾詩「跡益旬吉」，認為有否極泰來之意。

而今年將抽出的詩籤內容為何？尤其年底有地方縣市長選舉，牽動藍綠政治版圖消長，更為民眾所關注。