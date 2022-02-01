通膨疑慮暫放一邊 歐股3大指數多收高 11:422022/02/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於市場暫時不受通膨疑慮和烏克蘭危機影響，歐股3大指數今天多數收高。 法蘭克福DAX 30指數勁揚152.25點或0.99%，以15471.20點作收。 巴黎CAC 40指數漲升33.32點或0.48%，收在6999.20點。 倫敦FTSE 100指數小跌1.70點或0.02%，收7464.37點。（譯者：張佑之）1110201 台股虎年紅盤前變數多 法人：中多格局恐轉弱 統一投顧董事長 黎方國：虎彩頭 指數叩關2萬點 #點或 #通膨疑慮 #歐股 #大指數 #指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸1月NMI為51.1％ 非製造業保持擴張但步伐放慢 11:092022/01/30 兩岸 康和證券投資總監廖繼弘：指數基期高 漲勢將趨緩 04:102022/01/28 產業特刊 金虎年開紅盤 台股剉咧等 04:102022/01/29 焦點要聞 新台幣連三貶 逾1個月新低 04:102022/01/28 財經要聞 黑天鵝環伺 展望中國前景－價格具吸引力 國際投行喊超配A股 04:102022/01/31 產業特刊 買方不等了 購屋樂觀指數連亮12顆綠燈 14:382022/01/28 房市新訊 2020年3月股災來最糟單月表現 美股開跌百點 費半勁揚2％ 22:432022/01/31 財經 《韓股》韓股連5黑止步 仍創疫情來最大單月跌幅 15:572022/01/28 財經 《航運股》BDI指數修正免驚 正德營運展望順風 10:172022/01/27 財經 《經濟》上月景氣續亮黃紅燈 領先指標轉降、同時指標續升 16:312022/01/27 財經 風險意識增 美小型股遭拋售 04:102022/01/28 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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