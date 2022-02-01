由於市場暫時不受通膨疑慮和烏克蘭危機影響，歐股3大指數今天多數收高。

法蘭克福DAX 30指數勁揚152.25點或0.99%，以15471.20點作收。

巴黎CAC 40指數漲升33.32點或0.48%，收在6999.20點。

倫敦FTSE 100指數小跌1.70點或0.02%，收7464.37點。（譯者：張佑之）1110201

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