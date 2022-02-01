為了解缺乏維他命D是否會增加心血管疾病的風險，南澳大利亞大學組成的研究團隊，針對近3萬名參與者採取非線性孟德爾隨機化分析。結果發現，隨著血液中25-羥基維他命D的濃度增加，罹患心血管疾病的風險以L型急速下降，而舒張壓與收縮壓也隨之下降。研究團隊建議，充足的日照不僅強壯骨骼，還能確保心血管與血壓的健康。

這份研究已刊載在2021年12月份的《歐洲心臟期刊》。論文指出，維生素D以維護骨骼健康而聞名於世；但對於血液中維生素濃度過低是否會增加心血管疾病與死亡率，現有研究仍充滿爭議。

部分論文認為，補充維生素D難以產生有益的結果。這是因為當補充維他命D帶來的好處，在達到一定水平後便會減低。但研究團隊認為，這反而凸顯補充維他命D的重要性。畢竟，現有隨機對照實驗，都是針對臨床上不缺乏維生素D的參與者所進行。

然而，礙於讓嚴重缺乏維生素D的人參與研究，恐讓其健康受到不應有的傷害。基於研究倫理，應避免類似研究的進行。此時，由於孟德爾隨機化分析介於觀察性研究與介入性實驗之間，部分認為不道德或不可行的隨機對照研究，利用孟德爾隨機化分析可提供另一種類似隨機對照研究的替代方案。

因此，為研究血液中25-羥基維他命D濃度與心血管疾病的風險，研究團隊透過「英國人體生物資料庫」遴選295,788名參與者，並利用非線性孟德爾隨機化分析進行研究。

所有人乃自2006年3月至2009年10月，自英國22個評估中心招募而來的37歲至73歲之參與者；其中，44,519人罹患心血管疾病，251,269人則為對照組。

所有參與者須進行問卷調查，以掌握健康與生活型態；參與者還須進行血液採樣，以檢測生物特徵與基因。參與者還須進行心血管磁共振成像（CMR）與頸動脈超音波成像。

結果發現，隨著血液中維他命D的濃度增加，心血管疾病的風險急遽下降，其之間的關係呈現著L型的關聯性。直到血液中維他命D的濃度提升到50nmol/L左右，心血管疾病的風險才沒有繼續下降。

研究團隊還發現，將缺乏維生素D的參與者血液中維他命D的濃度，提高到50nmol/L時，就能降低心血管疾病的發病率達4.4%。此外，研究團隊也發現隨著血液中維他命D的濃度提升，舒張壓與收縮壓也出現下降的結果。

相反的，缺乏維生素D的人更容易罹患心臟病與高血壓；相較於血液中維他命D濃度足夠的參與者，濃度最低的人罹患心臟病的風險高出2倍多。

研究團隊總結，了解維他命低的缺乏會對心臟健康產生負面影響，有助於減輕全球心血管疾病的負擔。儘管嚴重缺乏維他命D的人相對罕見；但對於長期處於日照有限的臥病在床者來說，很可能因為缺少維他命D而產生心血管疾病的風險。

研究團隊建議，可以透過攝取脂肪含量高的魚、雞蛋或營養補給品，來補充維他命D。但應了解到，食物是攝取維他命D相對較差的途徑，最好的方法為透過充足的日曬，來獲得維他命D。