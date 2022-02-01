一般人對於拖鞋的印象，都是在緊急出門，或是較為休閒例如串門子時的穿著，但穿出去逛街真的不禮貌嗎？一名網友就抱怨，自己穿拖鞋去百貨公司，遭到身邊友人質疑沒禮貌，讓他忍不住問「穿拖鞋逛百貨真的很怪嗎」，引發網友論戰。

網友在PTT八卦版PO文表示，自己穿著NIKE的拖鞋跟友人逛百貨公司，沒想到朋友看到他穿拖鞋後，說了一句「怎麼穿拖鞋逛百貨公司」，似乎是質疑他不禮貌，到了高級場所還穿拖鞋，讓他一頭霧水，詢問自己穿拖鞋逛百貨公司真的很奇怪嗎？

文章發出後引發熱烈討論，不少人力挺原PO：「去買東西又不是去相親，穿舒服就好」、「百貨公司又不是什麼多重要的場合」、「吃飯逛街搞得跟去參加喜慶一樣」、「之前穿海灘褲也被嫌過，完全不懂」、「會說百貨公司高級的有年紀了啦」。

但另一派則反駁：「是不會怎樣，但真的醜」、「要看啊，你夠有錢或是臉夠帥就可以」、「坦白說真的不雅觀啊」、「穿拖鞋碰到下雨，腳就超髒，又有味道，進百貨公司會被白眼不意外」、「穿拖鞋還好，但如果去試穿鞋子就很母湯」、「穿拖鞋我不行」、「要看穿搭啊，穿的很隨便又配拖鞋就別怪人罵你」。