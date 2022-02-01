國際油價收高 元月創年來最大單月漲幅 11:422022/02/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價今天上揚，為元月份劃下一年來最大單月漲幅的句點，推升力道在於供應短缺以及東歐和中東出現政治緊張情勢。 紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上揚1.33美元或1.5%，以每桶88.15美元作收。 倫敦北海布倫特原油3月交割價漲升1.18美元或1.31%，收在每桶91.21美元。（譯者：張佑之）1110201 酒駕死亡人數10年來首增 這3個綠營縣市佔前3名 通膨飆太猛 美個人支出首見減少 #國際油價 #年來 #最大單月漲幅 #上揚 #3月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 神山錢進港都 房市添動能 04:102022/01/30 財經要聞 總預算案三讀 軍公教加薪差額3月補發 22:552022/01/28 財經 花蓮歷史建築「曙光橋」夜晚點燈 光影交疊產生歷史美感 13:332022/01/30 生活 房價上漲 2021年售屋所得計算標準調高 22:552022/01/28 財經 Omicron攪局 華爾街銀行甩不掉遠距辦公 10:112022/01/30 國際 立院三讀通過中央政府總預算案 軍公教加薪4％差額3月補發 23:422022/01/28 政治 火力發電燃料價格高漲 日本3月電價將創5年新高 17:512022/01/28 國際 防洗錢！陸三部門：3月1日起 個人存取人民幣5萬元以上需登記資金來源 09:532022/01/31 兩岸 《興櫃股》高血壓藥出貨ing＋密集取得藥證 法德藥營運動能強 13:072022/01/28 財經 蔡維力因個人因素請辭 永豐餘 延攬駱秉正接總經理 04:102022/01/29 財經要聞 2020年3月股災來最糟單月表現 美股開跌百點 費半勁揚2％ 22:432022/01/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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