國際油價今天上揚，為元月份劃下一年來最大單月漲幅的句點，推升力道在於供應短缺以及東歐和中東出現政治緊張情勢。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上揚1.33美元或1.5%，以每桶88.15美元作收。

倫敦北海布倫特原油3月交割價漲升1.18美元或1.31%，收在每桶91.21美元。（譯者：張佑之）1110201