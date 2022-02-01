美股今天收高，科技股一連第2個交易日反彈，為一個月來的掙扎劃下正面句點。

道瓊工業指數勁揚406.39點或1.17%，以35131.86點作收。

標準普爾指數漲升83.70點或1.89%，收在4515.55點。

科技股那斯達克指數大漲469.31點或3.41%，收14239.88點。

費城半導體指數力攀179.81點或5.44%，收3483.21點。（譯者：張佑之）1110201