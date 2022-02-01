美股收高 道瓊勁揚406點 為元月震盪劃下正面句點 06:222022/02/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股收高 道瓊勁揚406點 為元月震盪劃下正面句點。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天收高，科技股一連第2個交易日反彈，為一個月來的掙扎劃下正面句點。 道瓊工業指數勁揚406.39點或1.17%，以35131.86點作收。 標準普爾指數漲升83.70點或1.89%，收在4515.55點。 科技股那斯達克指數大漲469.31點或3.41%，收14239.88點。 費城半導體指數力攀179.81點或5.44%，收3483.21點。（譯者：張佑之）1110201 台股虎年紅盤前變數多 法人：中多格局恐轉弱 金虎年開紅盤 台股剉咧等 #點或 #美股 #收高 #劃下 #句點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男拿毛筆為鄰居家春聯多加1劃 福字「換部首」慘變1字 21:162022/01/29 社會 疫情下迎農曆新年 新加坡掀起電子紅包風潮 12:162022/01/31 國際 2020年3月股災來最糟單月表現 美股開跌百點 費半勁揚2％ 22:432022/01/31 財經 蘋果財報和經濟利多 美股長紅 道瓊大漲564點 06:332022/01/29 國際 美股1月最後交易日指期小跌 月線走勢近2年最差 12:182022/01/31 國際 美股又爆900點恐怖驚魂 台積ADR脫險 聯電救不回來 12:452022/01/29 財經 日本北海道低溫近零下30度 比冷凍庫還冷 14:252022/01/31 國際 台灣權王－凱基證券 缺料緩解 網通股業績回神 04:102022/01/29 產業特刊 明亮又潔淨 基隆2地下道提前啟用 04:102022/01/29 地方新聞 台南玉井千歲書畫班開展 春節返鄉親友齊賞 19:002022/01/30 寶島 蘋果獲利破紀錄股價噴了「那個男人」1天暴賺2700億 13:352022/01/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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