「Omicron恐怖之處在於，感染的年輕人幾乎全部都沒有症狀、沒有就醫，一旦進入社區，有可能引起社區感染！」中國醫藥大學感染管制副院長黃高彬醫師指出，Omicron的嚴重度雖然只有Delta的1/6，但絕大多數都是輕症或無症狀，提醒民眾春節期間仍要提高警覺，減少出入感染「熱區」。

●Omicron肆虐春節少去熱區 6成病例在餐廳感染

「我們要特別小心，因為有10條感染鏈沒有抓到源頭，桃園、高雄兩個傳播鏈，看起來不太好處理。」黃高彬醫師表示，雖然不用為避免Omicron而限制民眾「原地過年」，仍應避開傳染風險較高的場所如餐廳等。

「如果真的要在餐廳內用，除了正在吃東西之外，最好都把口罩戴起來！」黃高彬醫師提醒，Omicron傳染力強，目前統計約有6成是在餐廳被感染，到餐廳內用時，如果要跟鄰座親友談話，建議都將口罩戴上減少風險。

●吃火鍋傳染力更強？ 餐廳隔板若無消毒清潔 反而更髒

黃高彬醫師指出，「吃火鍋」的傳染力更強，因為煮火鍋時會有蒸氣上升，當飛沫中帶有病毒顆粒時，就更容易隨著蒸氣飄散。建議春節盡量在家用餐，到餐廳內用除了進食時間外，盡可能都將口罩戴上，用餐完畢後也不要停留太久，盡快離開人群聚集處。

「餐廳的隔板其實效果不大，因為沒有隨時消毒清潔的話，反而是更髒的區域。」黃高彬醫師表示，因應餐廳內用的感染風險，桃園、台北各都皆發佈更嚴格的餐飲業防疫指引。不過，從過去一周雙北確診案例人數來看，內用的傳染威脅並不如外界想像中嚴重。

「重點仍是隨時戴好口罩，減少在餐廳內用的時間，盡快打滿第3劑疫苗！」黃高彬醫師強調。

(圖/潮健康提供)

●自覺喉嚨癢、喉嚨痛先快篩 名醫提醒春節防疫4原則

當發生哪些症狀時最好先在家自行快篩勿出門？黃高彬醫師提醒，Omicron主要侵犯上呼吸道為主，最早期的症狀是喉嚨癢、喉嚨痛，之後會有流鼻涕、鼻塞、咳嗽、全身倦怠然後確診出來。發燒症狀在成人中少見，多數見於小孩子身上。

春節連假將至，民眾該如何做好防疫動作？黃高彬醫師建議：

第一、少出入人多場所，盡量與陌生人保持2公尺距離；

第二、外出用餐盡量隨時配戴口罩，尤其是與鄰座親友談話時，也應注意吃火鍋時蒸氣的傳染力更強。

第三，隨時保持洗手習慣，身上可攜帶酒精，增加消毒清潔的頻率。第四，如果不得已要在餐廳、戶外場所如廁，除了洗臉台之外，「馬桶按鈕」是最可能隱藏病毒的區域，應格外注意消毒清潔。