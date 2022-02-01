新北市蘆洲區湧蓮寺在昨天除夕（31日）晚間11點20分抽出俗稱「公籤」的國運籤，士農工商分別是「上上」、「中上」、「上上」和「上平」，其中象徵國運的士籤抽出「上上」，廟方解釋，籤詩中「自然變化得成龍」代表今年國運、疫情都能逢凶化吉，各方面如魚得水。

湧蓮寺表示，政治、國運「士籤」抽出「上上」籤，籤詩「春雷震起螫中蟲，脫却塵凡出舊墉；忽遇風雲交際處，自然變化得成龍」，指的是春眠的蟲將變成龍，所有不順遂的事情，像是兩岸關係、疫情等，最後都將會逢凶化吉，是好兆頭。

而農籤抽出「中上」籤，籤詩「攢眉思慮輴時開，咫尺雲開見日來；宛如汙泥中片玉，良工一舉出塵埃」，意指今年福洪將至，好運隨時會來。

2022年湧蓮寺國運籤，農籤抽出「中上」，商籤「上平」。（翻攝自湧蓮寺FB）

工的方面為「上上」籤，「東方月上正嬋娟，頃刻雲遮月半邊，莫道圓時還又缺，須教缺處復重圓」，代表高科技跟傳統產業今年雖然會起起伏伏，但還是會守住這兩年的成績，有圓滿結局。

商的方面抽中「上平」籤，「勸君耐守舊生涯，把定身心莫聽邪，直待有人輕著力，滿園枯木再開花」，解讀為今年商業平順，不會有太大起伏，宜靜不宜動。