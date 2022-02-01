前天在澳網男單冠軍賽上麥維德夫(Daniil Medvedev)遭納達爾(Rafael Nadal)大逆轉，最後無緣大滿貫金盃，在賽後他發表了感言，言語中透露著無奈與不捨，他更沮喪表示「這是孩子停止做夢的時刻」，並指出未來只為自己與支持他的人打球。

It can't be easy to deliver a classy speech after a five-hour losing effort, but Daniil Medvedev did it with aplomb. 🤝#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now. Ad-Free Live & On Demand on Stan Sport pic.twitter.com/4kkfDYiIdx — Wide World of Sports (@wwos) January 30, 2022

在這次澳網的比賽中，麥維德夫因為俄國人的身分，並不受到澳洲當地球迷支持，反倒受到更多噓聲對待，讓每場比賽他都彷彿置身對手的「主場」，在與納達爾的冠軍賽中尤其明顯，現場球迷幾乎一面倒為納達爾加油喝采。

麥維德夫前天賽後先對失去冠軍發表感想說：「我講述過幾個有關孩子停止做夢的時刻，今天是其中之一，但我不會告訴你真正的原因。」言語中透露著沮喪之情，目前世界排名第2的他正在力拼生涯第二座大滿貫金盃，而他已連續兩年在澳網爭冠失利。

之後他繼續說：「所以從今天開始我將為自己、家人打球，為信任我的人而戰，當然，為了所有俄羅斯人，因為我覺得我在那裡受到很多支持。若有個硬地比賽在法網或溫網前於莫斯科舉辦，那即使我會錯過兩大滿貫的賽事，我都會去打。」

"The kid stopped dreaming: the story of Daniil Medvedev" pic.twitter.com/6x4jxhTurx — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) January 30, 2022

此外他也道出現場觀眾無人替他加油的辛酸：「這很令人失望，這很讓人感到不被尊重，我不確定在30歲後還會不會繼續打網球。這取決於我周圍的人將會告訴我什麼，但那個單純作夢的孩子今天已不在我身上。這對我未來還要打網球來說只會更加艱難。」