北京冬奧即將在2月4日登場，北京為此祭出嚴格防疫標準，希望能確保冬奧能順利舉行，而在本次冬奧的志工中，有一位台灣的正妹引起大陸媒體報導，主因是她自稱來自「台灣省高雄市」，特別是其中的「高雄市」三字最讓大陸網友驚呼：來自綠營大本營的高雄，不容易啊！

據《中新網》報導，一名正在就讀北京外國語大學碩一的北京冬奧志工張嘉玲，自我介紹時表示自己來自台灣省高雄市，雖然很懷念跟家人一起圍爐、與附近鄰居一起在小巷裡面放煙火的氛圍，但因為疫情的關係已經很久沒有回到台灣過年了。

不過張嘉玲也說，有機會能夠與其他志工一起為冬奧服務、共同成長，學習到更多知識，她覺得也是一個不可多得的機會，並說「雖然我們的崗位可能微不足道，但是我們每一個人的力量，加起來就是一個大力量」。

張嘉玲也透過鏡頭與父母及因為疫情原因很久沒有相見的親人朋友們喊話，說自己也很想他們，因為參加北京冬奧的服務工作，還是不能回去跟他們團聚，「但是我想雖然我們身隔兩地，心還是在一起的」。

這一篇報導引起大陸網友關注，紛紛表示「這女孩好美！」「能有如此正常的三觀，真的很少看到了」、「怕她會被塔綠班出征」、「好漂亮的高雄妹子唷」，還有發現張嘉玲來自高雄的網友，驚呼「來自綠營大本營的高雄，不容易啊！」