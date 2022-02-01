王思佳和賴薇如因為「綠茶婊」事件，隔空開戰數回合戰火未停，讓她趁著除夕開直播與粉絲拜年時，再次提及：「我這輩子遇到很多鬼，真的要體諒沒有流量跟話題的人」，疑似暗酸賴薇如，對此，網紅陳沂似乎看不下去，直接反諷兩人「吵架超像國中生。」

陳沂日前在臉書分析「綠茶婊」事件，直指王思佳和賴薇如就像「功課倒數幾名，上課都在照鏡子用扁梳梳瀏海，制服裙子改很短，整天違反校規覺得自己很漂亮的妹仔，但本來是好姐妹的兩人，後來為了乾哥爭風吃醋吵架，就開始到處去說對方壞話」，根本像極2個國中生在吵架。

對於王思佳叫賴薇如要多讀書，這點讓陳沂相當不苟同，表示一個自己都沒在讀書的人，還要叫別人讀書？對於賴薇如說王思佳「腿也沒很長還學人家劈腿」，她則表示「劈腿是筋軟不軟，跟腿長短無關吧？」接著給出結論就是「同學們要讀書，不然連架都吵不好」，更貼出王思佳昔日PO文，直接酸爆「王思佳寫作文的程度是這樣欸，不只標點符號不會用，想表達什麼也看不懂？講一大串莫名其妙的話」。

對此，網友紛紛給予回應：「每次看到王思佳都有一種俗氣感持續在上升的感覺」、「這瓜連吃都懶的吃」、「如果是國中生班，不要忘了還有KT啦」，沒想到連賴薇如都親自回應：「我也這麼覺得⋯歹戲拖棚，希望快點結束這場鬧劇，祝大家新年快樂」。