記得帶傘！今天大年初一受華南雲雨區通過影響，中部以北及東半部有局部雨，氣象專家吳德榮表示，初二晚起（2日）鋒面及強冷空氣逐漸南下，全台有雨氣溫下降轉冷，最冷時間落在初四晚到初五清晨，再探10度，一直到初六（6日）收假日白天回暖。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬今天初一清晨冷空氣減弱氣溫回升，但今天白天起至初二（2日）晨華南雲雨區通過，中部以北及東半部有局部雨，山區雨較明顯。今天氣溫北部13至18度，中部13至21度，南部14至24度，東部13至23度。初二白天有短暫空檔；氣溫略回升。

吳德榮表示，初二晚起至初三（2、3日）鋒面及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。初四（4日）受強冷空氣影響，氣溫續降、越晚越寒冷；北部及東半部仍有局部雨；初五（5日）北台灣偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨；初四晚、初五晨最低溫再探10度，注意保暖。初六（6日）收假日白天起冷空氣減弱，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨。

吳德榮指出，下周一開工（7日）白天各地晴朗偏暖，西半部易有霧；下周一晚另一波鋒面及強冷空氣的前緣抵達，各地轉雨，氣溫又開始下降。