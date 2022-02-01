本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」2004年靠著經營無名小站闖出名堂，2011年和小6歲老公黃博健創立杏立博全醫美診所，未料2018年底爆出全家涉嫌吸金近10億潛逃，被依詐欺通緝。如今3年多過去，貴婦奈奈被列307號通緝逃犯，潛逃的可能地點為加拿大多倫多。

這場震驚全台的社會案件發生於2018年12月，貴婦奈奈和丈夫黃博健經營的醫美診所突倒閉，與公公黃立雄共3人捲款近10億逃亡海外遭通緝，根據《鏡週刊》報導，黃博健被傳玩地下期貨輸了3億多，只好向診所的83名金主借貸周轉，連診所醫師、護理師都是受害者，被騙走好幾百萬。

不只貴婦奈奈、丈夫黃博健和公公黃立雄被通緝，黃博健胞妹、杏立博全醫美診所會計黃千芳也遭受害者控訴涉嫌詐騙，因傳喚、拘提不到，查出黃女早潛逃出境，台北地檢署已向她發布時效25年的通緝，至2043年，等同一家四口全是通緝犯。

貴婦奈奈可能逃往加拿大。（圖／翻攝自法務部調查局）

法務部調查局網站列著貴婦奈奈的基本資料，可能潛逃地點為加拿大多倫多，大頭貼卻亮眼到令人不勝唏噓；除此之外，貴婦奈奈到加拿大提出難民申請，被很多網友看不下去，成立臉書社團「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，希望能協助多名受害者肉搜到人，2021年12月底，還有網友PO文表示無法理解都3年多了，怎麼還是找不到貴婦奈奈一家人，「他們難道足不出戶嗎？還是整形了？國外開銷不是也很大嗎？」

不少網友在底下留言討論貴婦奈奈全家的去向，「應該不是住在大城市，我猜」、「現在可能換了個新身份在鄉下農村一點低調簡樸度日了...在國外只要有錢新身份不是問題」、「這是台灣的司法漏洞，抓不到的，很多跑到大陸、國外一樣當皇帝。重大經濟犯很難抓的，台灣司法權在國外根本無法介入，外國也不認台灣法律，除非他人跑回台灣。」