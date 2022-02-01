過年休假期間，小編今天（1日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股正值農曆年封關期間，而美股則是正常運作，因此這段期間台積電ADR的表現被認為是開工後台積電股價的先行指標，有分析師點出，台積電600元以下是買點沒錯，但「不要閉著眼睛」買，要睜大眼慢慢買、分批買，逢大跌買績優股，中長期才有機會獲利。

【1】美ADR崩殺 台積電年後更驚悚？專家爆入手價嚇爆了

受到26日聯準會（Fed）暗示3月升息的衝擊，周四（27日）美股科技股大屠殺，台積電ADR也崩跌逾5%，周五雖小幅反彈1%，但所有均線全面摜破，年線也棄守。至於台股的台積電股價仍守在季線之上，未來若跌破6字頭年線支撐，投資人是否可閉著眼隨便買；對此，分析師提醒，台股休市期間，台積電ADR若持續弱勢，2月開紅盤股價可能回測570元到550元，建議投資人要睜大眼分批買進，中長期才有機會獲利。

【2】美股收高 道瓊勁揚406點 為元月震盪劃下正面句點

美股今天收高，科技股一連第2個交易日反彈，為一個月來的掙扎劃下正面句點。

【3】總統瘋了嗎？通膨嚇死人還降息 這國真的沒救了

土耳其貨幣里拉去年以來狂貶，通膨率不斷攀升，國家統計局長丁瑟（Sait Erdal Dincer）表示去年12月通貨通膨率高達36.1%，創下19年來新高，他說了這番實話，卻引發朝野震怒，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一怒一下將丁瑟拔官。之後艾爾段再度強調，未來將進一步降息，通膨率才會跟著下降，但他反其道而行的做法，並非正統貨幣政策觀點。

【4】中油忍痛2月天然氣凍漲 意外自爆內幕

國際液化天然氣價狂飆，中油今聲明，因國際天然氣市場價格上揚，依據氣價公式，2月份國內天然氣價格價「應大幅調漲」。儘管如此，仍稱配合春節穩定物價政策，2月天然氣將不予調整。

【5】2030半導體之王夢碎？三星4奈米陷關鍵困境 台積電不怕超車

2021年半導體產業迎來大好行情，其中，南韓科技大廠三星電子睽違10 個季度、2021年第二季擠下英特爾成為半導體營收冠軍後，繼續坐穩寶座。不過，從三星電子的營收項目來看，最大部分還是來自於記憶體銷售，想力拚2030年成為等系統半導體龍頭，還有很大一段差距。