高雄1名網友抱怨先前到某餐廳訂年菜，付了1千元訂金，當天取餐時卻發現餐廳根本沒開，陸續不少受害者在網路出面投訴遇到相同狀況，目前已報警；餐廳老闆娘事後回應因為內部財務問題，導致備料、交貨出狀況「無法通知到所有消費者」，強調絕非詐欺，但網友認為該理由太牽強，因訂購單上都有消費者的電話。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，她日前1月19日在高雄某餐廳訂購除夕夜年菜，並當場先付了1千元訂金，沒想到除夕當天前往取餐時，卻發現「店沒開，且完全無法聯絡到業者，撥打每一家分店的電話都沒人接」，當下還有其他民眾同樣是付了訂金沒取到餐點，訂金金額從500到2000元之間。

網友PO出訂餐單，單子上寫著預定用餐時間是1月31日晚間17：30，店家甚至括弧寫「除夕晚」，讓原PO不解為何能惡意欺騙消費者。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，當下根本找不到其他間可以買的年菜，她在PO文中貼出店家門口公告，寫著「除夕到初三休息，初四正常營業」，但她還PO出訂餐單，單子上寫著預定用餐時間是1月31日晚間17：30，店家甚至括弧寫「除夕晚」，讓原PO不解為何能惡意欺騙消費者。

該網友怒批「若無法消化客人訂單也該提前告知，但業者無任何聯絡與解釋，完全找不到人處理」，貼文曝光後不少受害者陸續現身，目前已在昨晚10點許報警；據悉該店老闆娘解釋，因為內部會計員工問題，導致財務臨時出狀況，無法備料、交貨，但事發突然「無法通知到所有消費者」，絕非詐欺，但網友仍直呼太扯，訂貨單上都有顧客電話，怎麼可能沒通知到。