日本球星大谷翔平在過去一個球季表現亮眼，成績顛覆人們想像，他因此在季後獲得無數獎項，尤其是美聯MVP，而他也讓場外商機活絡起來，舉凡球員卡、NFT圖像都有他的蹤影，近期美國更揭曉知名棒球電玩《MLB The Show 22》封面人物，大谷翔平雀屏中選。

MLB The Show 22 | Shohei Ohtani 大谷翔平



Reveal in New York Times Square pic.twitter.com/jaaXpsFEmn — 大谷翔平 ⚾️ Ohtani Shohei ❶❼ (@shoheisaveus) January 31, 2022

而聯盟讓眾人接獲消息的方式也非常獨特，他們選擇在美國知名景點紐約時報廣場巨幅電子看板揭曉答案，大谷翔平以帥氣之姿登上遊戲封面，而據《ESPN》報導，大谷翔平是美國四大職業運動首位登上美國版電玩封面的亞洲運動員。

美國知名棒球電玩《MLB The Show 22》可說是棒球界最具指標性的遊戲之一，就如同《NBA 2K》一般，每年的電玩封面人物是誰都讓球迷相當期待，大谷翔平以強勢表現成為封面人物，要知道去年的封面人物可是教士人氣王小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)。

It's Ohtani time. Pre-order #MLBTheShow 22. Available 4/5 on PS5, PS4, Xbox X|S, Xbox One, and for the first time ever, Nintendo Switch.

Pre-order: https://t.co/LCivWAsdi4 pic.twitter.com/xekdg9fuhE — MLB The Show (@MLBTheShow) January 31, 2022

這次電玩封面呈現一片紅色，象徵大谷翔平代表的天使隊，畫面中有他打擊、投球的英姿，左上角更秀出「大谷翔平」的中文金黃色字體，相當具有個人風格，而這次公布封面人物的時間剛好是除夕夜，也讓亞洲球迷感受到喜氣洋洋的感覺。