莫德納（Moderna）新冠疫苗獲得美國FDA完全授權（full approval）。

美國食品暨藥物管理局（FDA）昨（31）日批准莫德納新冠疫苗的「完全授權」（full approval），未來莫德納疫苗將以品牌名稱「Spikevax」在市場上銷售。

美聯社報導，在正式施打超過1年後，美國FDA昨日終於結束嚴謹、耗時的審核程序，批准莫德納新冠疫苗的「完全授權」。

這項決定是在全美施打超過2億劑的真實世界數據支持下做出。美國FDA於2020年12月批准莫德納疫苗的緊急使用授權（EUA），莫德納疫苗也是FDA於2021年8月完全授權輝瑞/BNT疫苗以來，第2支獲得完全授權的新冠疫苗。

美FDA耗費數月審查莫德納額外提供的後續數據，確定莫德納疫苗對對抗新冠病毒有效。FDA也分析、密切關注莫德納疫苗引發的嚴重副作用，證實嚴重副作用相當罕見。

不過莫德納警告，該款疫苗會引發罕見心臟發炎，主要發生在年輕男性接種第2劑後，多數病例症狀輕微，並且能夠快速排除。

除了疫苗有效性及副作用，FDA也審查莫德納疫苗的生產流程及設備，FDA生物製劑評估暨研究中心（Center for BiologicsEvaluation and Research）主任馬克斯（Peter Marks）在聲明中表示，「大眾可以放心，這支疫苗是在符合FDA嚴格的科學標準下獲得授權。」

獲得FDA完全授權後，莫德納將以品牌名稱「Spikevax」行銷這支疫苗。

值得注意的是，美國官員原本冀望透過完全授權疫苗增強民眾對疫苗的信心，不過在輝瑞疫苗獲得完全授權後，以及美國總統拜登及華府官員的大力倡導下，輝瑞疫苗的接種率並沒有明顯增加。