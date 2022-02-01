彰化1名女子小芳（化名）與有婦之夫發生婚外情，去年2月她將2人合照與對話傳給正宮示威，遭男子狠狠切斷感情，她竟不甘心之下，在臉書創新帳號上傳2人親密照，男子得知後氣炸提告妨礙名譽，小芳則向法官哭訴男人可以一再外遇，回歸家庭後甚至反過來向小三求償，最後還更有錢，最後法官仍判賠8萬。

根據判決書記載，小芳2019年時與結婚19年的男子發生婚外情，期間遊山玩水、拍下不少親密照，她在2021年2月時主動將與曖昧訊息和2人合照私下傳給男子的正宮；不倫戀曝光後，男子向妻子認錯並承諾切斷與小芳關係、回歸家庭，而小芳則心有不甘，決定將婚外情曝光在網路上。

小芳以男子頭像在臉書創立新帳號，讓外界以為是男子，並放上2人親密合照與對話；男子與妻子發現後氣炸，決定分別向小芳提告妨礙名譽、侵害配偶權；小芳則辯稱起初是男子追求她，本無意介入家庭，事後卻遭對方求償，質疑為何男人能一再外遇，事後還對小三求償再回歸家庭，又能拿到賠償金，實屬不合理。

小芳說創立新帳號只是為了紀念2人情感，當初也是經男子同意，且多為抒發情感文章，並無妨礙名譽；但法院仍認定違法，判小芳須賠償8萬；而針對侵害配偶權正宮求償100萬部分，法院也認定事實明確，判小芳需賠償正宮16萬元為適當，合計小芳需賠償夫妻倆共24萬元。