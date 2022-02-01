https://t.co/Pqxh2ExSNm - Power Rankings, Week 16: Suns hold top spot as East standings tighten



See where all 30 teams rank after the first 15 weeks of the 2021-22 season. (via @johnschuhmann)https://t.co/VUxicXZ61F pic.twitter.com/HCFjYgArBd — NBA (@NBA) January 31, 2022

NBA官方在大年初一這天公布最新的聯盟官方球隊實力排行榜，結果前3名球隊都沒有變動，依序是太陽、灰熊與勇士，最近豪奪10連勝且高居聯盟戰績首位的太陽攻占榜首並不意外，至於最近少了「小皇帝」詹姆斯助陣的湖人跌落第20。

靠著才拿上周最佳球員的保羅領軍，太陽最近豪奪10連勝，在這段連勝期間，保羅末節總共拿下76分，有效命中率高達7成3，目前太陽進攻效率112.8排在聯盟第3，防守效率104.9排在聯盟第2，史上只有勇士能在2014-15年與2016-17年球季完成整季攻守效率都排前3，也都拿下總冠軍。

目前排在官方實力榜前15名球隊依序如下：太陽、灰熊、勇士、七六人、熱火、騎士、金塊、公鹿、公牛、獨行俠、籃網、暴龍、黃蜂、塞爾提克與灰狼，至於16到30名則是爵士、老鷹、快艇、尼克、湖人、拓荒者、巫師、馬刺、鵜鶘、溜馬、國王、魔術、活塞、火箭與雷霆。