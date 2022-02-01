面額200元的刮刮樂台灣金讚。（圖／台彩提供）

財經達人「股海筋肉人」日前曾統計市面上17款過年刮刮樂的可回收金額，發現200元面額的「台灣金讚」竟是所有產品中最高的，超過面額1千及2千的刮刮樂，讓他相當驚訝，為了驗證此事，他特別與親友集資2萬買整本實測，沒想到最後還是虧了5500元，不過他也點出，「其實這次這樣刮，發現結果離台彩公告的獎金結構數字已經是相當吻合了。」

股海筋肉人在個人臉書粉專表示，昨天（31日）除夕夜晚上，他與親友集資2萬買整本「台灣金讚」實測，最終回收金額為14500元，虧了5500元，比預期多500元，至於獎項部分，他說：「100張共32張中獎，200元*16、300元*6、500元*1、1,000元*9。」

刮完一整本刮刮樂後，他感嘆，「我真的很佩服台彩到底是如何派彩的，怎麼樣能夠在列印獎券的時候將獎金如此均勻但隨機地偶有異數產生？HOW？」此外，股海筋肉人也認為，整體獎金的分布與台彩公告的獎金結構算是相當吻合。

至於刮刮樂的尾數到底有沒有中獎差別？他則表示，「因為樣本數太少，我只有刮一本，所以得到的答案沒辦法複製與驗證，除非有眾多的樣本數--有其他數個也是刮一本的數據，那也許還多了點參考價值。」

最後，他點出，刮刮樂與股票不同，刮刮樂有均值回歸，而股票則完全沒有，因此提醒大家，「刮刮樂跟股票是兩回事，前者我相信均值回歸，後者我可不信啊！不要亂套用，刮刮樂沒中就當作對社稷做出無私奉獻、但股票賠錢亂凹單是會掛的啊。」

台灣金讚為去年底台彩推出的刮刮樂產品，中時新聞網今查閱目前官網熱賣中的刮刮樂，已沒有出現台灣金讚。