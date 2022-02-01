【愛傳媒謎卡專欄】「善良是會傳染的。」

小年夜之際，很適合來分享一個溫馨的故事：

環島的過程中遇到很多萍水相逢的充滿善意陌生人，在加油站攀談替我加油打氣、替我指路、幫我打包早餐⋯⋯

在蘇花9丁路段上，沿途風光明媚，平常都是開車走蘇花改，特別珍惜這趟新的探索路線。騎著騎著突然肚子很餓，想起打包的早餐，所幸停下車來坐在一旁吃個飯。

沒想到我才煞車，左後方突然出現一台Foodpanda，問我：「需要幫忙嗎？」

嚇到之餘，跟他說沒事謝謝，他便回轉騎走了。我覺得很神秘，畢竟剛剛前後都沒看到車，怎麼會深山裡突然出現一隻食物熊貓？而且正在我肚子餓的時候。

就這樣，時間來到隔天。騎在筆直的橋上，遠遠看到一個人在推車，靠近他的同時我想起昨日的好心熊貓，於是現學現賣，在他的左後方說：「需要幫忙嗎？」

阿伯說摩托車引擎出問題，可以發動但油門進不去。這下麻煩了，原以為是沒有油，可以幫忙去加油站載油回來。但引擎的事我實在也不知道怎麼辦，眼看阿伯卡在橋中間，不知道剛剛已經推車多久，前面還有好遠的路⋯⋯

靈機一動，從谷歌地圖上打了電話給幾家附近的車行，順利找到一家可以現在來道路救援。請阿伯在原地稍等，便繼續踏上我的路途。背上背包準備出發時，阿伯走到我旁邊，用沙啞的聲音慎重地向我道謝。

我越來越明白「施比受更有福」這句話的真理，真心、純粹地幫助別人，是一股強大的能量流動。回家後收到這封簡訊，讓我感動得熱淚盈眶。阿伯已經年紀很大，講話有點不清楚，手腳有些顫抖，但他特地跟車行的人要了我的手機號碼，只為了再說一次謝謝。

善良是會傳染的，當一個人釋出關懷、善意，世界的一個角落就亮了起來。而那一盞光會一直一直被傳遞下去，就像熊貓一句關心，種下了種子，在隔天轉化成對阿伯的實質幫助，也在我心中出了一朵花。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

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