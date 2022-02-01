澳洲軍艦阿得雷德號馳援東加過程一波三折；繼1月25日澳洲國防部證實艦上有多名官兵染疫後，昨天（31日）媒體報導指該艦在停泊於東加支援救災的同時，艦上發生「嚴重電力故障」。

據澳洲廣播公司（ABC）昨天報導，澳洲最大型軍艦阿得雷德號（HMAS Adelaide）艦長瓦特斯（Stuart Watters）向ABC發出電郵，指該艦一度全面停電；他表示，技術人員在好幾天前已展開搶修。

瓦特斯提到，艦上的對外通訊仍然出現問題；但他強調，艦上所有人員均平安。

瓦特斯又提到，技術人員是頂著酷熱，排除萬難地搶修。

ABC指有不具名艦上官兵透露，該艦一度「全面停電」，連備用電力都不敷使用，導致艦上的工作全面癱瘓，而且官兵只能睡在甲板上。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）表示，對於阿得雷德號馳援東加過程所遭遇的事故，澳洲國防部已經在妥善地處理，當局亦致力確保艦上人員的福祉。

澳洲國防部證實，阿得雷德號一度動用備用電力，當局亦一度動員平民前往了解該艦以便了解情況。

澳洲國防部不具名官員表示，當局正在密切了解情況，並且視艦上人員安全為最高優先要務；停電事故並未對澳洲馳援東加的能力造成影響。

另外，阿得雷德號一度傳出艦上有23名官兵感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；對此，瓦特斯提到，染疫官兵已按照規定接受治療，其中一部分染疫官兵已經完成隔離並且重返崗位。（編輯：黃自強）1110201