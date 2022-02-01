【愛傳媒簡秀枝專欄】過年了，西螺陣頭先報喜。彩色燈籠，沿街吊掛，形成奇特燈海。這個人口嚴重外流的小鎭，年年張結類似炫燦，吸引遊子返鄉。

作了37年的西螺媳婦，平時在外打拼，過年過節，還是要為這一片燈海，攜兒帶女，跋涉返鄉，探視公婆。

現在有了高鐵，返鄉方便許多，一個多小時就可到達雲林站，以前必須自己開車，那年代，年年領受高速公路上年節大塞車，一賭就是6個小時、8個小時，甚至有過10個小時，咫尺天涯，婆家迢遙，因此，幾乎是聞年節色變。

尤其車上有吸母奶的娃兒娃女，身為家中唯一駕駛，一手掌方向盤，一手抱娃餵母奶，驚險中，串接無數記憶，彷彿是褪去的溫柔包袱。

歲月如梭，一切太匆匆，娃男娃女，各個長大，飛奔他鄉，五口小家庭要再同車出遊，還真是不容易，尤其疫情不退，入境隔離人人怕，旅居海外的女兒們，已經好久沒打算回國了。

望著滿街頭燈籠，閃爍耀眼依舊，像是斑燦往事的再現，記憶猶新，卻也點滴埋心頭。

團圓，留在心底吧，全家要相聚，就等那疫過與天清。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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