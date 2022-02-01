41歲男星納豆(林郁智)上月24日因腦出血動引流手術，被經紀公司證實，引發社會大眾關注他的病況。昨（31）日是農曆除夕，納豆突然出現在春節特別節目，讓不少網友看得揪心，希望他能早日康復、回到舞台。

納豆因頭痛不適，在女友依依（陳依依）陪同下就醫檢查，被發現腦壓過高、有出血症狀，在醫生的建議下動引流手術，經紀人發聲明表示納豆人正在修養，無生命危險，駁斥「無意識」的傳聞，期盼外界給予空間。昨（31）日為納豆術後第8天，他提前預錄的除夕節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》正式播出，與黃子佼、王少偉、瑪莉、花花等人在舞台上勁歌熱舞，敬業地獻唱《天天開心》主題曲，還跟主播盛竹如組隊玩遊戲，頻頻製造「笑」果把觀眾逗樂。

黃子佼事後也在臉書發文：「！虎年！再十分鐘就是虎年啦，今天一直打掃沒穿搭，就用跳跳虎呼應紅白，我和納豆撐到了最後，比藍隊錢領隊還厲害，簡直就是跳跳虎本人，祝福納豆早日康復啊！」並附上與納豆賣力跳躍的照片，網友看了頗有感觸，紛紛湧入留言：「和佼哥ㄧ起由衷祝納豆早日康復再回工作崗位」、「納豆哥快快好」、「希望能再見納豆」。

事實上，納豆41歲生日就在錄製《2022超級巨星紅白藝能大賞》度過，當時他在臉書發文透露，自己彩排到半夜2點多，打趣地說「我成了40歲最後一個小時和41歲第一個小時都在工作的人」，想不到一過12點，黃子佼就和其他夥伴們唱起生日快樂歌，讓納豆又彆扭又感動，直呼很幸福，也許下新年願望：「我的原力繼續帶我去主持好節目、演出好作品。」