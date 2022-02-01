今天爵士隊陣中傳來超級壞消息，據知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，本季擔綱15次先發的悍將英格利斯(Joe Ingles)遭遇左膝十字韌帶撕裂重傷，宣佈整季報銷，接著他會在未來兩周接受手術治療，修復受損的韌帶。

ESPN story on Utah Jazz F Joe Ingles suffering a season-ending torn ACL to his left knee: https://t.co/FB4G0UQtwK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 31, 2022

英格利斯是在上周日對灰狼一戰受傷，當時他在持球突破時倒地，左腳落地時呈現不規則扭曲，之後倒地面露痛苦，看起來相當疼痛，當下球隊立即喊出暫停上前觀看英格利斯傷勢，隊友也都積極關切，最後他被兩人抬出場，無法再進行比賽。

而英格利斯的合約也剛好在本季到期，所以接著他復出後還會不會待在爵士，相當耐人尋味。英格利斯可說是爵士過去幾年的重要角色之一，上季在聯盟最佳第六人票選中排第二，輸給隊友克拉克生(Jordan Clarkson)，相當可惜。

Joe Ingles has gone down with what appears to be a serious knee injury.



Scans in Salt Lake City tomorrow will confirm the extent of the damage.



Fingers crossed, Joe 🙏 pic.twitter.com/86wim8cUVL — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 31, 2022

本季他為爵士打了45場比賽，場均出戰24.9分鐘，平均貢獻7.2分2.9籃板3.5助攻，投籃命中率40.4%、外線34.7%、罰球77.3%，相較上季12.1分3.6籃板4.1助攻的表現略微下滑，而且他上季三項命中率相當高，有48.9/45.1/84.4，但至今仍是爵士信賴的悍將之一。