在北京冬奧會即將開始的一周前，中共官方喉舌、以英文出版發行的《中國日報》宣稱，美國「反華勢力」謀求打亂2月4日開始的北京冬奧會，將體育政治化。美國之音報導，美國駐華大使館發表聲明嚴厲駁斥。

中共大外宣主幹的《中國日報》上週五援引「匿名消息人士」說，美國計畫「惡意打亂和破壞」北京冬奧會，慫恿運動員不盡心參加比賽，批評北京的人權紀錄。

《中國日報》踢爆，美國計畫「慫恿不同國家的運動員表達對中國的不滿，在比賽中被動參與，甚至拒絕參賽」。作為回報，華盛頓將提供大筆資金予以補償，並「動員全球資源」幫助保護那些選擇被動比賽的遠動員的名聲。不過，報導沒有就其所宣稱的「謀畫」提出任何進一步的證據。

美國駐北京大使館發言人在一個電郵中說，美國就參加北京冬奧會「過去沒有，現在也沒有協調一個全球行動」，「美國運動員有權利依據包括推動人權在內的奧林匹克精神及憲章自由表達」。電郵還說，中國繼續「試圖誤導公眾」，以在「他們惡劣的人權紀錄上分散公眾注意力」。

針對美國駐華使館的駁斥，中國外交部尚未回應。目前中國大陸的春節七天長假才剛開始。

此外，美國跨黨派的國會及行政當局中國委員會的主席主席、參議員傑夫.默克利（Jeff Merkley）及共同主席、眾議員麥戈文（P. McGovern）1月31日公佈致美國奧委會及殘奧會的信函，要求獲取這兩個組織有關保護美國運動員言論自由、數據隱私及減少使用新疆強迫勞動產品的計畫。

信中表示，中國官員最近有關對在北京冬奧會期間行使言論自由的運動員進行「懲罰」的言論，以及對運動員進行追蹤的防疫軟件可以審查言論的安全憂慮，令委員會兩位主席對前往北京的美國運動員的安全及保護感到進一步擔憂。