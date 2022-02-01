「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳，凍齡臉蛋加上火辣魔鬼身材，堪稱是「演藝圈美魔女」，經常在社群網站與粉絲分享日常的她，日前除了回顧過去一整年的點滴之外，還曬出打扮成「貓女」的辣照，讓網友看了血脈賁張。

陳美鳳表示農曆年前清掃整理家裡，都靠著物品及照片想起這一整年點滴，除了感謝幕前藝人及幕後工作人員的努力與辛勞，還有民視長官們的提攜照顧，當然包括一路支持的粉絲所有窩心留言，讓她已經做好準備迎接新的一年，除了祝福所有人虎年行大運之外，也希望無論從事什麼事或扮演何種角色，都能保持熱情去嘗試。

陳美鳳也PO出一系列工作花絮照，最搶眼的莫過於扮成電影「貓女」的角色，只見她身穿黑色緊身皮衣，展現出S型火辣身材曲線，讓許多女性稱羨不已，接著若隱若現露出一對傲人北半球，更擠出深邃事業線，讓所有人看得鼻血直流，紛紛留言：「女神美鳳姊永遠那麼辣、那麼性感漂亮」、「穿那麼火辣的衣服真的好美喔」、「美鳳姐姐真的好美，根本是女神等級」。

陳美鳳為了除夕特別節目演出，請人從國外帶回超火辣性感禮服，只見低胸禮服讓北半球呼之欲出之外，開高叉的透明裙襬讓逆天修長美腿若隱若現，表演過程更做出「雙腳反覆交叉」的性感動作，讓所有人直呼：「要讓人眼睛不知道看哪裡」。