【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】冬季玩日本北海道，不光只能賞雪泡溫泉吃美食，還能到大自然開的珠寶店走一走！十勝地區嚴冬限定美景「寶石冰（Jewelry Ice）」是發生在大津海岸的獨特現象，覆蓋在十勝川的冰塊流向太平洋後，又再被海浪沖刷上岸，同時也將稜角修潤。

▲歷經海水不斷沖刷後，一塊塊寶石冰就此誕生。 圖：ShiretokoDreamさん／來源

與常見的白色流冰不同，寶石冰晶整體透明無暇，就像是高貴的珠寶般，安排白天來玩能看到寶石冰與蔚藍天空相映，到了夕陽西下則會被染上金黃色澤，高舉起來透光拍照真的美翻了！

▲自然奇景「寶石冰」究竟有多透亮？光看照片就能感受！ 圖：makieniさん／來源

1月中旬～2月下旬是欣賞寶石冰的最佳期間，當地觀光協會在官網上特別提醒遊客一定要「穿好穿暖」，從頭到腳的保暖措施缺一不可，也能準備防滑鞋。因為這裡1月～2月的平均氣溫約為零下15度，體感溫度則會逼近零下20～30度左右，做好萬全準備就來追絕景吧！

▲夕陽西下能欣賞金黃色的寶石冰，與遠方美景相襯出夢幻氛圍。 圖：nanana72さん／來源

北海道大津海岸寶石冰（Jewelry Ice）

最佳欣賞期：1月中旬～2月下旬

交通：帶廣出發自駕約70分鐘；或由帶廣巴士轉運站搭乘開往「幕別站」的巴士，再轉計程車至大津海岸，車程約40分。

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