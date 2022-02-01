F-15EX戰機

美國空軍最新型4代戰機F-15EX「鷹式（Eagle）II」上周成功進行首次實彈試射，徹底驗證了整套武器系統，為未來更複雜的飛彈發射鋪路。

據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網1日報導，美國空軍周一宣布了這重大的里程碑，而驗證F-15EX能發射實彈，又向將它部署到作戰部隊邁進了一步。美國空軍期望，能以這款戰機取代老舊的F-15C/D，為機隊增添如控制先進無人機，甚至搭載高超音速飛彈等受高度重視的新戰力。

試射是1月25日在墨西哥灣（Gulf of Mexico）上空進行，1架F-15EX原型機發射了AIM-120 D先進中程空對空飛彈，射向BQM-167無人靶機，進行武器系統評估計劃（Weapons Systems Evaluation Program，WSEP）。

據美國空軍說，在這次實彈試射中，F-15EX用了強大的AN/APG-83主動電子掃描陣列（AESA）雷達等機載感測器，以進行武器級追蹤，並發射飛彈。