《美國之音》引述《日經亞洲》報導，中國著名鷹派學者金燦榮最近表示，中國國家主席習近平將在2027年之前使用武力實現中國大陸與台灣的統一，而且解放軍在應對台灣緊急事態時的軍力部署已經比美軍更佔優勢。

金燦榮是北京人民大學國際關係學院副院長、教授，因為曾在外交上對北京當局提供建言而受到外界重視；而他的鷹派觀點也因為能迎合具有民族主義傾向的網民的需要而受到一些人的推崇。

中國國家主席習近平多次把兩岸統一作為中共和政府的目標，但是從未為此提出明確的時間表。

「一旦2022年秋季中國共產黨20大開完，武統將推動成為一個現實。」金燦榮對《日經亞洲》表示。「領導層很可能將武統提前到2027年，解放軍建軍100週年之際。」

去年3月，時任印太美軍司令的海軍上將菲爾∙戴維森（Phil Davidson）曾在參院軍事委員會的一場聽證會上談及台灣的安全時表示：「我認為威脅未來十年就存在，實際上，是未來6年。」戴維森去年所說的未來6年，似乎也是指2027年，與金燦榮的說法不謀而合。

在被問及中國是否擔心在武統台灣時遭到美國的軍事回應時，金燦榮表示，「中國已經具備在一周內統一台灣的能力」，而且「解放軍在（中國）沿海1000海浬內可以擊敗任何美軍部隊」。

20多年以來，解放軍為了實施反介入和區域阻絕的戰略，一直潛心研發包括反艦彈道導彈、反艦巡航導彈以及高超音速武器在內的各種武器裝備。有些武器裝備已經列裝部隊。

針對北京當局近年來逐漸加大針對台灣的軍事壓力，日本政壇上呼籲配合美國協防台灣的聲音也越來越響亮。日本前首相安倍晉三就曾明確表示，「台灣有事就是日本有事。」根據媒體的報導，日本自衛隊還與美軍研擬了聯合應對台灣事態的軍事計畫。

不過，金燦榮告誡日本不要干預台灣事務。「日本絕對不要干預台灣緊急事態，」他對《日經亞洲》說，「美國在這方面已經贏不了中國。如果日本干預，中國將別無選擇，只能也打敗日本。（日本）應該意識到，新的變化正在發生。」

習近平政府迄今為止，再三表示要推動兩岸和平統一。但是金燦榮卻對和平統一持懷疑態度。「民進黨總統蔡英文執政是很困難的。如果國民黨候選人2024年贏得總統大選，關係會有改善，但國民黨得不到支持。」金燦榮表示。

金燦榮認為台灣應該就統一問題盡早與北京談判。「他們唯一的選擇就是盡早與中國大陸談判。拖得越久，越對台灣不利。」

此外，金燦榮對中美關係今年的發展並不看好。「會比2021年更困難，」金燦榮說。「中國今年秋天要開黨代會，美國11月要舉行中期選舉。政治日程這麼緊，兩國的競爭將會非常明顯。」再加上台灣11月也將舉行縣市長選舉。「中國可能成為這些選舉中的攻擊目標，」金燦榮說。「這也會影響中美關係。」