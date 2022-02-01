身在福中不知福！1名女網友婚後住在婆家，家中大小事都由婆婆處理，她1個月要給婆婆1萬5家用，為此還常常擺臉色給對方看，2年前決定搬出來，才發現在外生活真的不易，飲食、顧孩子上沒有婆婆真的差很多，今年婆婆給了她2萬8紅包說「住外面很辛苦補貼一點」讓她哭了。

該名女網友在「匿名公社」發文表示，她以前住在婆家每個月要給1萬5家用，當時常常不滿、擺臉色給婆婆看，2年前她決定搬出來，發現光是房租水電、管理費就要1萬5，以前婆婆可以幫忙看孩子，如今孩子上安親班多花7千，以前婆婆會幫忙準備晚餐，如今她下班後得自己1人張羅2個孩子。

女子2年前決定從婆家搬出來，才發現在外生活真的不易，飲食、顧孩子上沒有婆婆真的差很多。（翻攝自「匿名公社」）

該女網友說，以前不用擔心冰箱還有沒有菜、水電瓦斯有沒有繳，如今搬出來「經濟壓力和家務雜事已快把我壓垮」，今年過年時她隨口抱怨一下，婆婆竟包了2萬8的紅包給她說「你們住外面很辛苦，所以補貼一點」，她事後回程路上哭了，對於以前抱怨婆婆的行為感到內疚，「是我太不會想了，媽，對不起」。

其他網友則留言「不要不好意思，快，你婆婆等你們搬回家一起住呢」、「找個時間回去道歉吧 老人家看晚輩終究是孩子」、「事情遇到了才知道事情不是傻蛋想的簡單，你現在走的路，你婆婆也走過」、「在外生活本來就不容易，必竟現在工作不好找薪水又不高物價一直漲」、「能遇到出錢又出力的婆婆，真的要感恩」。