泰國清邁分隊CGM48的18歲成員Sita（สิตา ธีรเดชสกุล）外型甜美可愛，卻有悲慘的家世背景，前天（上月30日）遭喝醉酒的父親拳打腳踢，只好和媽媽逃到朋友家無助開直播求救，經紀公司也發聲會全力保護旗下藝人。

Sita前天深夜在直播中控訴酒醉的爸爸對自己和媽媽施暴，這樣的情形已經長達10年，雖然母女倆已先逃到朋友家避難，但Sita還是很擔心媽媽的安危，並對著鏡頭展示身上的傷勢；隔日（31日）再透過臉書發文報平安，透露母女倆目前很安全，已進行驗傷，因父親拒絕賠償所有的醫療費用與損失，決定斷絕關係，和媽媽一起展開新生活，希望能獲得大家的支持，也期盼藉由自身經驗鼓勵被家暴的人能夠勇敢。

Sita所屬的CGM48也在31日凌晨於官方臉書發聲明力挺旗下成員：「公司完全不支持使用暴力解決任何問題，會為成員提供全面的協助。」

Sita是CGM48的一期成員，2019年出道後，都是團隊的中心位置，人氣非常火紅；除此之外，2021年初她在IG限時動態回答粉絲的問題時，坦言自己是同志身份，引起網友熱議。

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