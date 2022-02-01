過年期間，應景的刮刮樂是許多人必做的事情，台彩也推出新春限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂產品，共有5個頭獎2000萬、9個200萬+BMW休旅車、650個100萬獎項，昨（31日）除夕夜土城也出現百萬得主，且他是先在彩券行連續中獎7次，最後順手刮超級紅包刮刮樂也刮到買萬大獎。

綜合媒體報導，一位年約40歲的男性，當天到店裡後對刮刮樂特別有感覺，因此先挑了4張全部都有中獎，接著又購買3期賓果賓果彩券，再度連中3次，最終在眾人鼓吹下刮一張2000元的刮刮樂，順利刮出百萬獎金。

台彩表示，中獎人十分開心，直說今年能夠過好年。面額2000元的2000萬超級紅包共有5個頭獎2,000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，先前台彩統計至上月30日，已刮出1個2,000萬元、2個200萬元+BMW休旅車、126個100萬元。