美國之音報導，中國駐美國大使秦剛主辦虎年春節線上招待會並發表講話，以二戰時期美國「飛虎隊」幫助中國抗日的事跡為例，呼籲兩國「續寫新時代中美友好新篇章」。稍早前，他的上司、中國外交部長王毅指責美國「仍不斷推出涉華錯誤言論，使兩國關係受到新的衝擊。」

美東時間1月30日晚，中國駐美國使館「虎虎生威慶新春、冰雪綻放迎冬奧」2022年虎年春節招待會在線上舉行。秦剛大使發表致詞，美前總統卡特發去賀信，美中關係全國委員會會長歐倫斯、美中貿易全國委員會會長艾倫、鹽湖城華助中心理事長樂桃文教授等嘉賓發表賀詞。

秦剛在新年致詞中說，中國傳統文化中，虎是勇敢、智慧和力量的象徵。有趣的是，《聖經》裡沒有老虎，中國生肖裡也沒有西方星座中的獅子。地域不同，物種不同，文化也不同，「夫物之不齊，物之情也」。但這並不妨礙我們相互瞭解、尊重、欣賞彼此的歷史、文化和傳統。「萬物並育而不害，道並行而不相悖」。在今天這個互聯互通的世界，加強跨文化的交流是一種必然。

秦剛呼籲，在虎年，我們要有膽識和氣魄。我們必須按照兩國元首去年視頻會晤達成的共識，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的精神，逆水行舟，迎難而上，努力推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民和世界。我們也不要忘記「飛虎隊」等許多動人的故事，續寫新時代中美友好新篇章。

但就在上週四（1月27日），中國國務委員兼外交部長王毅在與美國國務卿布林肯通話時說，與前川普政府相比，拜登政府「對華政策的基調並沒有發生實質性變化，也未將拜登總統的表態真正落到實處。」

王毅還警告美國，「當務之急，美方應當停止乾擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華『小圈子』」。

中國外交部的新聞稿說，布林肯在通話中表示「美方會為美運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂。」

在美中元首去年11月的視頻會晤後不久，白宮宣布外交抵制將在本週五（2月4日）開幕的北京冬季奧運會，稱這樣做是為了兌現「捍衛人權」的承諾。

白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)當時說，「我們將不會為這次運動會湊熱鬧。面對中華人民共和國嚴重的踐踏人權行為和在新疆的暴行，假如美國外交官和官方代表將運動會視為一切照常，這是我們絕對不能做的。」但她表示，「美國隊的運動員將得到我們的全面支持。我們將百分之百地支持他們，在國內為他們鼓勵。」

秦剛在新年賀詞中沒有提到美國外交抵制或干擾北京冬奧會。他表示：虎年的開年大事就是冬奧會。再過4天，2022年北京冬奧會即將開幕。我相信中國一定會舉辦一屆「簡約、安全、精彩」的冬奧會，衷心祝願中美兩國和世界各國冰雪健兒共享奧運盛會，我也希望大家從中能感受到英文老虎「tiger」的特色，這就是tense（緊張激烈）、inclusive(海納百川)、green(綠色環保）、extraordinary(精彩非凡）、refreshing(耳目一新）。

秦剛表示，北京冬奧會的主題口號是「一起向未來」（together for a shared future），這也是我們最好的新年寄語（new year’s resolution）。

★秦剛致辭全文如下：

同胞們，朋友們：

金牛奮蹄辭舊歲，虎躍龍騰報春來。很高興同在美中國同胞們和美國各界朋友一道辭舊迎新，共迎虎年的鐘聲。

今晚相伴我們過年的有中國藝術家們的精彩雜技和冰雪項目表演，有華盛頓國家動物園憨態可掬的熊貓一家，還有肯尼迪藝術中心彩燈裝點的濃濃新年氛圍。在此，我要向所有為此次活動作出貢獻的人員表示衷心感謝。

中國傳統文化中，虎是勇敢、智慧和力量的象徵。有趣的是，《聖經》里沒有老虎，中國生肖里也沒有西方星座中的獅子。地域不同，物種不同，文化也不同，「夫物之不齊，物之情也」。但這並不妨礙我們相互瞭解、尊重、欣賞彼此的歷史、文化和傳統。「萬物並育而不害，道並行而不相悖」。在今天這個互聯互通的世界，加強跨文化的交流是一種必然。

在虎年，我們要有膽識和氣魄。我們必須按照兩國元首去年視頻會晤達成的共識，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的精神，逆水行舟，迎難而上，努力推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民和世界。我們也不要忘記「飛虎隊」等許多動人的故事，續寫新時代中美友好新篇章。

同胞們，朋友們：

虎年的開年大事就是冬奧會。再過4天，2022年北京冬奧會即將開幕。我相信中國一定會舉辦一屆「簡約、安全、精彩」的冬奧會，衷心祝願中美兩國和世界各國冰雪健兒共享奧運盛會，我也希望大家從中能感受到英文老虎「tiger」的特色，這就是tense（緊張激烈）、inclusive(海納百川)、green(綠色環保）、extraordinary(精彩非凡）、refreshing(耳目一新）。北京冬奧會的主題口號是「一起向未來」（together for a shared future），這也是我們最好的新年寄語（new year’s resolution）。

祝大家新春快樂、幸福安康！

謝謝。