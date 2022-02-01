經一個小時的火車站尋寶，員警及林姓少女順利在候車月台上找到拾獲手機的人。（市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

手機定位加警協尋 高中妹手機失而復得

台中1名16歲林姓女高中生日前早上搭車時不慎將手機遺落在公車上，發現時利用媽媽的手機定位搜尋，顯示手機的位置在台中火車站內。員警獲報前往協助，在火車站內上演尋寶遊戲，陪著她至鐵路分駐所、超商及候車區等處詢問，幾乎找遍了整個台中火車站，終於在月台上和拾獲人會合，成功找回少女的手機與她的笑容。

台中市政府警察局第三分局立德派出所日前中午獲報台中火車站有民眾需要協助，經了解，林姓女高中生早上搭公車小睡片刻時，手機疑似從包包滑落，下車後驚覺手機不見，趕緊使用媽媽手機內建的定位系統尋找自己的手機，發現手機在台中火車站內，好長一段時間都沒有移動，但車站太大實在不知從何找起，才硬著頭皮向警方求助。

員警研判可能有人撿到手機交給服務中心或鐵路警察，協助詢問卻一無所獲。員警便根據系統定位的鄰近位置，走遍超商、廣場及鐵鹿大街等處詢問民眾，同行的警大實習生也積極提供自己的手機，讓林女登入手機發出尋找警示音，在現場找了快1個小時後，拾獲林女的手機郝姓男子突然回撥，並表示自己目前在火車站的月台內，描述自己的穿著特徵，讓員警及林姓少女順利在候車月台上找到人。

原來69歲的郝姓阿伯在公車上拾獲手機後，原本要將手機送到派出所，然自己不是台中人，不清楚派出所的位置，加上當時趕著先去買火車票，沒多久就遺忘這支手機的存在，直到他在月台上候車時，聽到手機發出聲響，因自己不太會使用智慧型手機，研究了一下才成功回撥。林姓少女見到失而復得的手機，終於露出了笑容，她表示自己下次會更小心，非常感謝警方的協助。

111年加強重要節日安全維護工作現正展開，為讓民眾安心迎接新年，警方提醒，出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，減少遺失風險。