日前參與吳宗憲女兒Sandy婚禮的小鍾，在節目上表示包出「人生最大包」，可見是個重情義又會照顧晚輩的藝人，在許多綜藝節目、外景節目都能看到小鐘的身影，也能看見他與晚輩們相處和樂，還會與年輕藝人們拍攝可愛短片，散發活婆又親切的不老氣息，不過這次，小鐘不忍了！直接在節目上暴怒，難忍心中的怒氣，直接槓上知名命理師「詹惟中」，甚至在節目中大打出手，節目來賓嚇得趕緊上前阻止。

藝人「小鐘」和知名命理師「詹惟中」在節目中因房屋買賣問題吵得不可開交，小鐘直指詹惟中不僅說話不算話，還把房子用更低價錢賣給其他朋友，讓他有受騙的感覺，更爆料詹惟中曾叫他準備魔術來參加與建商的飯局，讓他氣得大喊：「我跟飯局妹有差嗎？」

兩人吵得不可開交，來賓急勸架。(圖/翻攝自 小明星大跟班Youtube)

兩人吵得不可開交，來賓急勸架。(圖/翻攝自 小明星大跟班Youtube)

「下戲」後，兩人依舊是無堅不摧的好友，甚至早就一起買好靈骨塔位，誓言離開人世後還是要一直在彼此身邊，當好鄰居。而詹惟中也提到，某次兄弟倆一起去爬玉山，在過程中他不慎滑倒摔跤，多虧小鐘及時抓住他才撿回一命，之後更是不辭辛勞的一路把他揹下山，令詹惟中相當感動。

此外，因為詹惟中過去曾多次算中圈內人的婚姻大事，就連志玲姊姊的「做人計畫」也都在他的預料之內，可信度超高，而小鐘最被關注的話題，無非是何時能脫單，對此詹惟中也不免被問到好友小鐘到底何時能順利成家？不過詹惟中卻無奈表示，自己想幫忙也很困難，更驚曝：「我跟他交情再好，多次想看他八字幫他算，他都給我假的，而且我們朋友裡，沒人去過他的家，這人私下個性極神秘低調。」

一段真正的友誼就是這樣，無論什麼樣的事都能一起撐過，陪伴彼此、在需要時不離不棄，祝福兩位在事業上都能蒸蒸日上，在藝能界能繼續發光，也祝福小鐘能在對的時間遇見對的人，其實生活很簡單，可以做著喜歡的事、身邊有著重要的親朋好友，這樣就很滿足也很幸福了！