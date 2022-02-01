台北市副市長黃珊珊今（1）日在臉書與粉絲分享往事，透露在2015年及2016年之間，生了重病倒下、落選，還與前夫協議離婚、獨力扶養兒子，「是我人生中最辛苦、最黑暗的一段日子」，但時間過去後剩下的就是「豁達」，認為一切都是老天爺對她最好的安排。

黃珊珊在臉書表示，2015年1月6日她因為重病倒下，「我永遠記得那時躺在加護病房的畫面，第一次覺得自己的生命在眼前消逝，不知道可不可能再醒過來」。黃珊珊說，那時雖然沒有恐懼，但卻仍有遺憾，心想「如果老天爺讓我好起來，我一定要做自己想做的事，要把身體照顧好，要讓生命活得更精彩！」

黃姍姍表示，倒下後的半年內身體非常差，體力甚至無法負荷掃街，但當時為了政黨還是抱病參選，一直到2016年落選後才能好好休息，但同時也與前夫協議離婚，取得兒子監護權後獨力扶養。黃姍姍認為，2015到2016是她人生中最辛苦、最黑暗的一段日子，成為單親媽媽與兒子相依為命，更是從來沒有想過的事。

2019年10月，黃珊珊到台北市政府擔任副市長，她認為這是她人生中「最光榮、最興奮的一段日子」，雖然每天工作時間很長，但卻可以做自己想做也會做的事，讓她每天都很感恩上天給她這個機會，可以活得如此精彩。

黃珊珊說，生命很短很珍貴，因此不會浪費時間、精力在生氣與懊悔上，當初的一場大病讓她「死過一次」，但她也因此認知到自己在這個世界上存在的價值與意義，說「活下來，就要好好活！拚了命地活！認真的過每一天！」