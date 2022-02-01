在過年期間除了各地親朋好友圍在一起熱鬧吃飯外，絕對少不了「大掃除」的前置步驟，而不少媳婦也都為此感到困擾，不僅要大掃除外還得準備年夜飯，在大家都享受年假期間，他們卻是免費的苦命勞工。近日就有名女網友在臉書專業《靠北婆家》上分享自己就是在過年前後會遭到婆婆刁難的苦命媳婦之一，不僅在年前會被Call回婆家打掃外，除夕夜幫天更要一人準備20人份的年夜菜，讓她相當心累。

原PO詳述，她表示自己剛嫁過去的第一年，婆婆在年前就會打電話告知「家裡要大掃除了，你們家要回來幫忙大掃除！」，她就乖乖地回去婆家，天真的以為自己是「幫忙」全家一起掃，沒想到卻是婆家七人，包括先生，全部都坐在客廳悠閑的看電視，而她留她獨自一人掃5層樓的透天厝，後來原PO先生看到原PO的臉色越來越臭時才起身幫忙，不僅如此，婆婆還加碼「掃好記得去煮晚餐」，原PO相當傻眼，婆婆竟要他一人準備20人的年夜飯！這直接讓她氣得從三樓往下大喊：「誰今天不想餓肚子最好給我來幫忙掃，不然我絕對掃到半夜然後跟我老公去吃外面」，全家人才摸摸鼻子起身幫忙。

原PO發文敘述這三年來她的轉變 （圖／截自臉書《靠北婆家》）

到了第二年，原PO也學聰明了，面對婆婆照常打電話回家要她回家大掃除，她也生出了一套應對方法，她從5樓把垃圾全部堆在1樓客廳，至於除夕夜20個人的飯菜，「我只煮我跟我老公還有巫公巫婆的份，其餘人給我去吃空氣！」，拜拜的東西也是買現成的。第三年，媳婦表示要回娘家，所以沒空去大掃除，除夕年夜飯亂煮、拜拜也隨便準備，霸氣大喊「看不過去你們自己再去準備一份」！於是在今年第四年，耳根突然清靜，只來了一通「記得回家吃年夜飯」的電話。

網友紛紛力挺原PO （圖／截自臉書《靠北婆家》）

貼文一出，不少網友大讚原PO根本是所有媳婦的典範，紛紛表示：「妳打掃說到他媽的誰今天不想餓肚子...忍不住按讚!!!」、「這招超級無敵帥！」、「聰明的女人~~永遠知道怎麼選擇對自己最好的路」、「人善被人欺，還好妳有硬起來。做得好」、「版主漸退式付出三年，仁至義盡了！版主非常棒~」，原PO這招保護自己實在是太讚啦！果然唯有自己硬起來，才不會總是落得讓人欺負的餘地啊！