2022年已到來，每個人都希望在新的一年能夠有好的運勢，因此趁著年假期間跑遍了各大廟宇祈求，希望來年能夠有個好彩頭，但在今年上半年，就有三個星座好運旺到擋不住，不僅財運旺、人氣旺、工作運更是值得期待，下面我們就整理出2022上半年運勢超前的三星座，一起來看上榜的有沒有你吧！

＃Top３：牡羊座

牡羊座撐下去會有意外的收穫喔！（示意圖／達志影像）

牡羊座在年初時可能會覺得工作依舊不太順利，甚至會有想離職的念頭，但千萬別現在就放棄，五月開始你的運勢很有可能大轉彎，除了受到上司的青睞，有機會升官加薪外，還會有多餘的時間能夠經營自己的副業，除了能夠順便排解工作不順心之事，亦能夠獲得意外之財，年後記得撐下去啊！

＃Top２：金牛座

金牛座在上半年人際關係相當不錯（示意圖／達志影像）

金牛的工作運從去年下半年就非常的不錯，到了今年上半年依舊保持原樣，但在於交友的人緣運勢方面會有非常大的轉變，金牛在今年年初之時，恰巧座落於「貴人宮」，除了遇到困難時有貴人相助外，更有可能遇見桃花，修成正果也說不定，只能說金牛你今年上半年真的是旺到擋不住，要好好把握各種機會唷！

＃Top１：天蠍座

天蠍座今年上半年人生會有全新的開始（示意圖／達志影像）

在去年下半年，天蠍的運勢一直起起伏伏，時好時壞的你們是否開始漸漸放棄自己了呢？但千萬別在這時候氣餒啊！在今年年初的你們已經有件內心掛慮很久的事順利完成了，這就是一個非常好的兆頭，到了四月更有機會獲得一個你夢寐以求的機會，所以千萬要記得將自己打理好不論是內在還是外在，畢竟機會是留給準備好的人喔！

以上提到的３星座你也有在榜上嗎？若未上榜也別灰心，運勢的成效最終還是要看個人造化，若對生活充滿著積極向上，時刻將自己的份內工作做好，相信幸運星也會站在你身邊！

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