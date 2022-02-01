媽怨紅包太少 男把15萬灑滿整桌子任她「鏟」爆笑結果曝（取自臉書「爆廢公社」）

自己的紅包自己鏟！1名網友被母親抱怨今年紅包不夠多，就將整整13至15萬的鈔票灑滿整桌，讓母親矇眼拿鍋鏟鏟，鏟到多少、紅包就是多少，母親原本怎麼鏟都沒用，最後乾脆再用另1手「夾起鈔票」，網友在旁笑說「你作弊，不能用手啦」，最後母親夾到6萬多元。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表1則影片，影片中1名男子在桌上擺滿整整13至15萬的千元、百元鈔票，男子說「我媽說今年紅包包太少，現在讓她『鏟』」，男子的母親則矇上眼睛並用鍋鏟鏟錢，鏟到多少拿多少，原本都鏟不起錢來，喊說「怎麼都沒有？」幾次失敗後直接棄鏟生氣。

1名網友被母親抱怨今年紅包不夠多，就將整整13至15萬的鈔票灑滿整桌，讓母親矇眼拿鍋鏟鏟，鏟到多少、紅包就是多少。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片後半部分，該母親再次拿起鏟子，這次她直接用另1隻手「作弊」夾起鈔票，男子則在旁笑說「你作弊，不能用手啦，用手就不好玩了」，母親最後勇眼罩縫隙看到整堆鈔票在盤子裡，笑得合不龍嘴，最後鏟到6萬多元；原PO笑說「親愛的母親大人，我再加碼紅包，要多少自己鏟」。

其他網友留言笑說「真正玩法不能用另一隻手扶」、「好有趣呀，孝順的兒子」、「笑聲太魔性，好可愛的媽媽」、「媽媽後面『抓到』訣竅了」、「用另一支手幫忙的不算數」、「沒關係！這本來就是要給媽媽的」、「差點以為媽媽在觀落陰」。