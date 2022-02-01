新北市蘆洲湧蓮寺昨除夕子時，依照往例抽出國運籤；「士、農、工、商」分別是「上上」、「中上」、「上上」和「上平」籤。(戴上容攝)

新北市蘆洲湧蓮寺昨除夕子時，依照往例抽出國運籤；「士、農、工、商」分別是「上上」、「中上」、「上上」和「上平」籤。廟方說明，士籤代表國運、疫情為「上上」籤，代表能逢凶化吉，各方都能如魚得水；農業將風調雨順；高科技及傳統產業平順，投資仍要居安思危。

湧蓮寺今年配合防疫，取消發錢母活動，昨除夕晚間11點20分子時時刻，由主委陳宏昌抽出代表士、農、工、商的國運籤。

「士籤」代表政治、國運是上上籤，籤詩「春雷震起螫中蟲，脫却塵凡出舊墉；忽遇風雲交際處，自然變化得成龍」；

「農籤」是中上，籤詩「攢眉思慮輴時開，咫尺雲開見日來；宛如汙泥中片玉，良工一舉出塵埃」；

「工籤」代表科技、工業是上上籤，籤詩「東方月上正嬋娟，頃刻雲遮月半邊；莫道圓時還又缺，須教缺處復重圓」；

「商籤」代表商業是上平籤，籤詩「勸君耐守舊生涯，把定身心莫聽邪；直待有人輕著力，滿園枯木再開花」。

湧蓮寺祭典組長楊蓮福說明，士籤象徵公民富貴垂手可得，各方面如魚得水，也代表國家可逢凶化吉，包括藍綠惡鬥、疫情、國運及兩岸關係都有好兆頭。農籤象徵鴻福將至，缺蛋及農產品危機可望逐漸化解，農業將風調雨順。

工籤表示事業起起落落終會有圓滿結局，高科技及傳統產業都能守住這兩年的好成績；商籤合併工籤的上上籤來看，投資股票不用著急就會有好結果，今年商業平順不會有太多起伏，但仍要居安思危，投資切勿太貪心。