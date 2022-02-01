矽晶圓大廠環球晶（6488）2月1日宣布，公開收購德國世創（Siltronic）一案於交易截止日前（2022年1月31日），未能取得德國政府核准。環球晶先前已取得其他所需之各國主管機關審查通過，德國政府的核准為成就此收購案最後所需之收購條件。環球晶於審查過程中向德國政府提出極其長遠的補償措施及承諾，並且多次主動表達意願與德國政府商討替代方案。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭表示，環球晶在交易截止日前仍無法取得德國政府的核准，儘管環球晶努力達成雙方皆可同意的解決方案，加上在歐洲悠久且成功的過往，對於這個結果感到非常遺憾。當然，環球晶會持續與歐洲的客戶緊密合作，其中包含許多支持此收購案的客戶。環球晶將分析德國政府不給予收購案結論的決策，並考量此決策對於未來投資策略的影響。

截至交易截止日（2022年1月31日），德國政府進行了長達14個月的審查期。於2021年12月7日，德國聯邦經濟事務和氣候行動部（外國投資管轄單位）將審查期限延長到德國聯邦金融監管局BaFin規定需取得所有主管機關核准的交易截止日（2022年1月31日）之後。因此，環球晶公開收購Siltronic一案以及相關合約未能完成並將失效。

環球晶自行於市場所收購的Siltronic的13.67％股份得自由處置、無持有期間的限制。於公開收購期間應賣之56.60％的Siltronic股份仍屬於原股東，預計於2022年2月8日即時轉為一般流通普通股，環球晶對其無任何履約義務。

環球晶強調，未能順利成就收購並不會影響環球晶圓的接單等各項營運活動。歐洲仍是重要市場，環球晶對歐洲客戶及員工的承諾保持不變。

環球晶和Sitronic之間的商業合併協議規定，如果未能獲得所需的主管機關核准，環球晶應支付Sitronic達5000萬歐元（約新台幣15億）的交易終止費。惟相對環球晶良好之財務現況，該交易終止費對環球晶影響有限。環球晶將於2022年2月6日宣布原收購案資金之替代用途。