泰國於今（1）日起全面開放全球已接種新冠疫苗的旅客入境，旅客只要事先申請泰國通行證、提供新冠陰性證明、疫苗接種證明、酒店預付款證明、保險單等5份文件，入境旅遊免隔離。

泰國媒體「The Thaiger」報導，泰國今日起對全球各地已完整接種新冠疫苗的旅客開放觀光，已經不再限於先前批准入境的63個國家，所有符合條件的旅客，入境後免隔離。

不過觀光客要免隔離入境，仍有多重關卡。根據泰國觀光局官網說明，遊客抵達前必須提供5項證明文件才能入境：

第一，泰國通行證TEST & GO；

第二，入境前72小時內的新冠病毒PCR陰性證明。此外，民眾在抵達第1天及第5天還得分別進行1次PCR病毒檢測，也就是說，民眾一共得進行3次病毒檢測；

第三，保額不低於5萬美元的保險單；

第四，泰國政府批准的酒店第1天及第5天的單獨住宿預付款證明；

第五，COVID-19疫苗接種/康復證明。18歲以上成人必須提供14天前完整接種新冠疫苗的證明，目前泰國政府認可AZ、輝瑞/BNT、莫德納、科興、國藥、嬌生、衛星-V疫苗（Sputnik V）及印度國產Covaxin等8款新冠疫苗。

另外，泰國政府1月中也表示認可台灣的高端疫苗。

針對未接種疫苗、或是接種未獲泰國官方認可疫苗的旅客，入境後必須隔離檢疫7天。