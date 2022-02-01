環球晶今天宣布，公開收購矽晶圓製造商世創案於1月31日交易截止日前，因未取得德國政府核准，相關合約未能完成並失效。環球晶應支付世創5000萬歐元（約折合新台幣15.6億）的交易終止費。

環球晶表示，公開收購世創（Siltronic）一案先前已取得其他所需的各國主管機關審查通過，德國政府的核准為成就收購案最後所需的條件。

環球晶指出，審查過程中向德國政府提出極其長遠的補償措施及承諾，並且多次主動表達意願與德國政府商討替代方案。

德國外國投資管轄單位聯邦經濟事務和氣候行動部於2021年12月7日，將審查期限延長到德國聯邦金融監管局BaFin規定需取得所有主管機關核准的交易截止日，即2022年1月31日之後，因此，環球晶公開收購世創一案以及相關合約未能完成並將失效。

環球晶表示，截至2022年1月31日交易截止日，德國政府進行了長達14個月的審查期。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭說，儘管環球晶努力達成雙方皆可同意的解決方案，加上過去在歐洲悠久且成功的經驗，環球晶在交易截止日前仍無法取得德國政府的核准，對於這個結果感到非常遺憾。

徐秀蘭表示，會持續與歐洲的客戶緊密合作，其中包含許多支持這宗收購案的客戶。環球晶將分析德國政府不給予收購案結論的決策，並考量這決策對於未來投資策略的影響。

環球晶指出，自行於市場所收購的13.67%世創股份得自由處置、無持有期間的限制；於公開收購期間應賣的56.60%世創股份仍屬於原股東，預計2022年2月8日即時轉為一般流通普通股，環球晶對其無任何履約的義務。

環球晶強調，未能順利成就收購世創並不會影響環球晶的接單等各項營運活動。歐洲仍是重要市場，環球晶對歐洲客戶及員工的承諾保持不變。

環球晶表示，和世創之間的商業合併協議規定，如果未能獲得所需的主管機關核准，環球晶應支付世創5000萬歐元的交易終止費，因財務現況良好，這筆交易終止費對環球晶影響有限。環球晶預計於2022年2月6日宣布原收購案資金的替代用途。（編輯：林淑媛）1110201